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"الجزيرة" عن الإذاعة الإسرائيلية: لا عمليات تسلل على الحدود مع مصر والتحرّك العسكري في إيلات كان ضمن مناورات
Lebanon 24
16-07-2024
|
05:30
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