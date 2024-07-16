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السيسي يؤكد ضرورة تكاتف الجهود الدولية للتوصل لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة

Lebanon 24
16-07-2024 | 07:25
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