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وزير المال يوسف الخليل لـ"الجديد": أنا بصحة جيّدة ومستمرّ بأداء مهامي وهدفي هو الموازنة وتحسين الوضع المالي

Lebanon 24
16-07-2024 | 07:56
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