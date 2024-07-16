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"يديعوت أحرونوت" عن مصادر: الجيش الإسرائيلي سيبدأ بتوزيع آلاف أوامر الاستدعاء للتجنيد للحريديين بدءا من يوم الأحد المقبل

Lebanon 24
16-07-2024 | 09:07
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