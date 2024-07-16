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أخبار عاجلة
قطع السير في كورنيش المزرعة بالإتّجاهين من قبل بعض المحتجين (التحكم المروري)
Lebanon 24
16-07-2024
|
10:26
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Lebanon 24
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