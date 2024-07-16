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"حماس": قصف الإحتلال للنازحين في مدرسة لـ"الأونروا" في مخيّم النصيرات وعلى منطقة المواصي غرب خان يونس نازية متوحشة
Lebanon 24
16-07-2024
|
10:35
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