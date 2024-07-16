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باسيل: استعادة اموال المودعين ليست شعاراً بل يجب العمل عليها عبر استعادة الأموال المحولة للخارج استنسابياً ونحن تقدمنا باقتراح قانون لاستعادتها والمصدر الثاني هو الاموال المنهوبة

Lebanon 24
16-07-2024 | 10:56
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