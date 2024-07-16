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وزير الدفاع الإسرائيلي: علينا القيام بتحقيق واسع في الهجمات التي حدثت في 7 تشرين الأول (الجزيرة)

Lebanon 24
16-07-2024 | 11:07
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