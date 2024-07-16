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الجيش الإسرائيلي: تم قتل أو أسر حوالي 14,000 مقاتل من حماس منذ بدء الحرب في غزة (سكاي نيوز)

Lebanon 24
16-07-2024 | 11:33
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