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وسائل إعلام إسرائيلية: سقوط 4 صواريخ في كريات شمونة وتفعيل صفارات الإنذار مجددا

Lebanon 24
16-07-2024 | 13:07
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