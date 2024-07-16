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هيئة البث الإسرائيلية: إطلاق نحو 30 صاروخا من جنوب لبنان على كريات شمونة والجليل الأعلى

Lebanon 24
16-07-2024 | 13:38
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