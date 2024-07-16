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الخارجية الأميركية: سنواصل الضغط على إسرائيل للانخراط في عملية تؤدي إلى حل دائم للصراع مع الفلسطينيين (الجزيرة)

Lebanon 24
16-07-2024 | 13:53
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