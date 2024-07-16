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وسائل إعلام إسرائيلية: في إسرائيل لا يوجد استراتيجية أما في لبنان يحافظون على الروتين ويحيون عاشوراء في البيوت القريبة من المطلة

Lebanon 24
16-07-2024 | 14:06
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