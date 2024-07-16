Advertisement

أخبار عاجلة

البعثة الإيرانية في الأمم المتحدة: لا صحة لتورط طهران في التحضير لـ"اغتيال ترامب" (الشرق)

Lebanon 24
16-07-2024 | 15:13
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مصادر لـ"الشرق": الأمم المتحدة تسلم الحكومة السودانية و"الدعم السريع" دعوة لاستئناف المفاوضات في 10 تموز
lebanon 24
17/07/2024 03:33:44 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمم المتحدة: خبراء أمميون يعتبرون استخدام إسرائيل شاحنة مساعدات لتنفيذ "مذبحة" النصيرات وسط غزة "جريمة حرب" (الشرق)
lebanon 24
17/07/2024 03:33:44 Lebanon 24 Lebanon 24
كنعاني: طهران عازمة على المتابعة القضائية لتورط ترامب المباشر في جريمة اغتيال الشهيد قاسم سليماني
lebanon 24
17/07/2024 03:33:44 Lebanon 24 Lebanon 24
"FBI" تجري تحقيقات مع ضباط محليين في بنسلفانيا بشأن محاولة اغتيال ترامب (العربية)
lebanon 24
17/07/2024 03:33:44 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:47 | 2024-07-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:20 | 2024-07-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:54 | 2024-07-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:11 | 2024-07-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:29 | 2024-07-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:09 | 2024-07-16
18:57 | 2024-07-16
18:51 | 2024-07-16
18:49 | 2024-07-16
18:49 | 2024-07-16
18:40 | 2024-07-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24