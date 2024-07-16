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الديوان الأميري القطري: أمير البلاد بحث هاتفيا مع الرئيس الفرنسي تطورات الأوضاع في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة

Lebanon 24
16-07-2024 | 16:12
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