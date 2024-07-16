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رويترز عن مصدر عسكري عراقي: طائرة مسيرة تستهدف قاعدة عين الأسد الجوية دون وقوع خسائر

Lebanon 24
16-07-2024 | 16:14
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