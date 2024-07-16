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وسائل إعلام إسرائيلية: حزب الله أطلق في الـ24 ساعة الماضية أكثر من 150 صاروخاً

Lebanon 24
16-07-2024 | 16:18
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