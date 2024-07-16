Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الخارجية التركي وإسماعيل هنية يبحثان مفاوضات وقف النار والأوضاع الإنسانية في غزة (الميادين)

Lebanon 24
16-07-2024 | 16:59
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
حماس: هنية بحث هاتفيا مع رئيس الاستخبارات التركية مسار المفاوضات الجارية بشأن التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة
lebanon 24
17/07/2024 03:35:39 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية التركي: إسرائيل دائما هي الطرف الذي يتلاعب بجهود وقف إطلاق النار ويرفضها (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
17/07/2024 03:35:39 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوربي: نؤكد على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة من أجل إيصال المساعدات الإنسانية (الجزيرة)
lebanon 24
17/07/2024 03:35:39 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية البريطاني: أكدت لرئيس الوزراء الإسرائيلي ورئيس وزراء السلطة الفلسطينية على الحاجة إلى وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن
lebanon 24
17/07/2024 03:35:39 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:47 | 2024-07-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:20 | 2024-07-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:54 | 2024-07-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:11 | 2024-07-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:29 | 2024-07-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:09 | 2024-07-16
18:57 | 2024-07-16
18:51 | 2024-07-16
18:49 | 2024-07-16
18:49 | 2024-07-16
18:40 | 2024-07-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24