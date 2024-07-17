Advertisement

أخبار عاجلة

حماس: جاهزون لمراجعة أي سلوك خاطئ إن وجد وسنفعل ذلك عند انتهاء المعركة لكننا لن نقبل الأكاذيب التي تستهدف شعبنا

Lebanon 24
17-07-2024 | 01:09
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
حماس: القصف المكثف على حي الشجاعية ونشر إنذارات بإخلاء المنطقة يعد استمرارا لحرب الإبادة التي تشنها حكومة العدوّ على شعبنا في غزة (الجزيرة)
lebanon 24
17/07/2024 10:12:44 Lebanon 24 Lebanon 24
حماس: نطالب الإدارة الأميركية باتخاذ قرار واضح بوقف دعمها الإبادة الشاملة التي يتعرض لها شعبنا ورفع الغطاء عن الاحتلال وجرائمه
lebanon 24
17/07/2024 10:12:44 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية: إسرائيل لا تستطيع فرض خياراتها علينا ولن نقبل أي صفقة لا تحقق الأمن لشعبنا (الشرق)
lebanon 24
17/07/2024 10:12:44 Lebanon 24 Lebanon 24
حماس: توالي الاستهداف الاسرائيلي لمقار الأونروا ومدارسها التي تؤوي النازحين استمرار لجريمة الإبادة بحق شعبنا
lebanon 24
17/07/2024 10:12:44 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
02:57 | 2024-07-17
02:51 | 2024-07-17
02:35 | 2024-07-17
02:23 | 2024-07-17
01:11 | 2024-07-17
23:26 | 2024-07-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24