Advertisement

أخبار عاجلة

الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط: لضرورة الحفاظ على السلم الأهلي والحريات العامة في هذه المرحلة الصعبة التي يعيشها لبنان والمنطقة

Lebanon 24
17-07-2024 | 02:57
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وصول رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط على رأس وفد من تكتل اللقاء الديمقراطي النيابي الى عين التينة للقاء الرئيس نبيه بري
lebanon 24
17/07/2024 12:58:06 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: شكرا للعراق ولكل الدول الشقيقة والصديقة التي تدعم لبنان في هذه المرحلة الصعبة
lebanon 24
17/07/2024 12:58:06 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس ميقاتي من مبنى الجامعة اللبنانية الفنار: نلتقي للإعلان عن افتتاح مصنع للإلكترونيات في جامعتنا الوطنية إنها خطوة رائعة تترافق مع الجهود التي قامت بها الجامعة خلال فترة قصيرة
lebanon 24
17/07/2024 12:58:06 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الصناعة جورج بوشكيان: هذا المشروع فريد في الجامعات اللبنانية التي لم تصل بعد الى هذه المرحلة في مختبراتها
lebanon 24
17/07/2024 12:58:06 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:57 | 2024-07-17
05:56 | 2024-07-17
05:55 | 2024-07-17
05:48 | 2024-07-17
05:45 | 2024-07-17
05:31 | 2024-07-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24