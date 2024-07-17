Advertisement

أخبار عاجلة

الجيش الأميركي: هجمات داعش في طريقها إلى التضاعف في العراق وسوريا مقارنة بالعام الماضي

Lebanon 24
17-07-2024 | 03:43
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش الأميركي: الحوثيون شنوا هجمات متعددة على ناقلتي نفط
lebanon 24
17/07/2024 12:58:39 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الأميركي يعلن قتل قيادي "داعشي" كبير بضربة جوية في سوريا
lebanon 24
17/07/2024 12:58:39 Lebanon 24 Lebanon 24
"إن بي سي" عن مسؤولين أميركيين: الجيش الأميركي استهدف زعيم تنظيم الدولة بالصومال في غارة جوية الشهر الماضي ولا تأكيدات بشأن مقتله
lebanon 24
17/07/2024 12:58:39 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش العراقي: مقتل قيادي في داعش بعملية عسكرية داخل الأراضي السورية (الحدث)
lebanon 24
17/07/2024 12:58:39 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:57 | 2024-07-17
05:56 | 2024-07-17
05:55 | 2024-07-17
05:48 | 2024-07-17
05:45 | 2024-07-17
05:31 | 2024-07-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24