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البحرية الأميركية: أجرى خفر السواحل الأميركي والفلبيني بحثا ثنائيا وتمرين إنقاذ في بحر الصين الجنوبي في 16 تموز

Lebanon 24
17-07-2024 | 03:42
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