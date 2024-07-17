نصرالله: نحنُ في لبنان منذ 8 تشرين الأول الماضي دخلنا مرحلة مختلفة ونخوض معركة مختلفة لأننا أعلنا بوضوح فتح جبهة الإسناد اللبنانية في معركة طوفان الأقصى الفلسطينية نصرة للشعب الفلسطيني المظلوم والمحاصر

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