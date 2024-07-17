نصرالله: لأول مرة يتم الحديث في إسرائيل عن انهيارها وزوالها وهي عاجزة منذ 10 أشهر على القتال في غزة عن تحقيق أهدافها فيما تغطي على فشلها في الحرب بارتكاب المجازر

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