نصرالله: إن كلّ محاولات إسرائيل إخفاء خسائرها البشرية والمادية سواء في قطاع غزّة أو الضفّة أو جنوب لبنان بدأت تظهر و9254 فردًا بين ضابط وجنديّ بينهم 3 آلاف بُترت أطرافهم و650 أصيبوا بالشلل فيما 185 أصيبوا بالعمى الكامل

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