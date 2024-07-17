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نصرالله: إن كلّ محاولات إسرائيل إخفاء خسائرها البشرية والمادية سواء في قطاع غزّة أو الضفّة أو جنوب لبنان بدأت تظهر و9254 فردًا بين ضابط وجنديّ بينهم 3 آلاف بُترت أطرافهم و650 أصيبوا بالشلل فيما 185 أصيبوا بالعمى الكامل

Lebanon 24
17-07-2024 | 03:56
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