نصرالله: أياً يكن الدعم التي ستقدمه الدولة لأهالي المناطق الحدودية فإننا نؤكد لأهلنا في الجنوب أننا سنعيد إعمار منازلنا وسنُشيد قرانا الأمامية لنعيدها كما كانت وأجمل أيضاً

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