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رئيس بلدية دير البلح للتلفزيون العربي: الاحتلال يفاقم معاناة 700 ألف مواطن بعد توقف آبار المياه بسبب نفاد الوقود

Lebanon 24
17-07-2024 | 05:31
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