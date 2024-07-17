Advertisement

أخبار عاجلة

الجيش الإسرائيلي: قائد القيادة المركزية الأمريكي زار إسرائيل هذا الأسبوع وأجرى تقييما مشتركا للوضع الأمني (الجزيرة)

Lebanon 24
17-07-2024 | 05:57
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي: الجرائم القومية تزايدت ضد فلسطينيين لم يشكلوا أي تهديد (الجزيرة)
lebanon 24
17/07/2024 15:31:03 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يعلن مسؤوليته عن اغتيال القائد في "حزب الله" أبو نعمة ناصر في قصف جوي (الجزيرة)
lebanon 24
17/07/2024 15:31:03 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: الجيش الإسرائيلي يوصي القيادة السياسية بإنهاء عملية رفح في أقرب وقت ممكن والتقدم بالهجوم على لبنان (الجزيرة)
lebanon 24
17/07/2024 15:31:03 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو يجري تقييما للوضع الأمني
lebanon 24
17/07/2024 15:31:03 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:24 | 2024-07-17
08:00 | 2024-07-17
07:57 | 2024-07-17
07:48 | 2024-07-17
07:45 | 2024-07-17
07:22 | 2024-07-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24