مصدر فلسطيني لسكاي نيوز: رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية لن يرأس وفد حماس لحوار المصالحة في بكين نهاية الأسبوع ومن سيرأس الوفد هو موسى أبو مرزوق

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