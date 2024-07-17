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الدفاع الروسية: صفقة تبادل لأسرى الحرب مع أوكرانيا أفرج خلالها عن 95 أسير حرب أوكراني مقابل 95 أسيرا روسيا

Lebanon 24
17-07-2024 | 07:45
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