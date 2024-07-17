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ولي العهد السعودي والرئيس الإيراني يشيدان بتطور العلاقات بين البلدين في عدد من الأصعدة (الشرق)

Lebanon 24
17-07-2024 | 07:57
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