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الخارجية الباكستانية: طلبنا من أفغانستان التحقيق بشأن كيفية تمكن مسلحين من عبور الحدود ومهاجمة معسكر للجيش (الجزيرة)

Lebanon 24
17-07-2024 | 08:00
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