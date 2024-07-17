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وزارة الأمن الداخلي الأميركية تفتح تحقيقا في أداء الخدمة السرية في تأمين التجمع الذي شهد محاولة اغتيال ترامب (الجزيرة)

Lebanon 24
17-07-2024 | 08:47
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