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إذاعة الجيش الإسرائيلي: سقطت مسيرة تابعة للجيش في مخيم نور شمس في طولكرم نتيجة عطل فني ويجري التحقيق في الحادث

Lebanon 24
17-07-2024 | 10:42
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