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ألمانيا تعتزم خفض مساعداتها العسكرية لأوكرانيا إلى النصف العام المقبل (رويترز)

Lebanon 24
17-07-2024 | 12:02
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