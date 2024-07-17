"سكاي نيوز" عن "يديعوت أحرونوت": الوسطاء ينتظرون ردا من إسرائيل فيما يتعلق بعودة الفلسطينيين إلى شمال القطاع والانسحاب من "فيلادلفيا" ومعبر رفح

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