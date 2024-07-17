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إذاعة الجيش الإسرائيلي: "حزب الله" أطلق 80 صاروخا باتجاه مناطق مأهولة في نهاريا وميرون خلال 24 ساعة

Lebanon 24
17-07-2024 | 15:08
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