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"أكسيوس" نقلا عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين: واشنطن وجهت تحذيرا سريا لإيران الشهر الماضي تعبر فيه عن مخاوفها إزاء أنشطة نووية مريبة

Lebanon 24
17-07-2024 | 16:02
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