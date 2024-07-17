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مصادر لـ"فوكس نيوز": الخدمة السرية كانت على علم بالتهديد الأمني لترمب قبل ساعة من التنفيذ

Lebanon 24
17-07-2024 | 17:21
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