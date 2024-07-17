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CNN: نانسي بيلوسي أخبرت بايدن بأن الاستطلاعات تظهر أنه لن يستطيع هزم ترامب
Lebanon 24
17-07-2024
|
23:20
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