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أخبار عاجلة
وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير يقتحم المسجد الأقصى (سكاي نيوز)
Lebanon 24
18-07-2024
|
02:13
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