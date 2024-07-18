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الرئيس ميقاتي أبلغ الوزراء ان الوزير بو حبيب سيقوم بزيارة الى سوريا بعد عودته من نيويورك
Lebanon 24
18-07-2024
|
02:43
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