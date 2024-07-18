Advertisement

أخبار عاجلة

رئيسة المفوضية الأوروبية تدعو لإنشاء اتحاد دفاع لدعم الصناعات العسكرية

Lebanon 24
18-07-2024 | 03:32
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيسة المفوضية الأوروبية: طوينا نهائيا صفحة الاعتماد على الطاقة الروسية
lebanon 24
18/07/2024 11:27:57 Lebanon 24 Lebanon 24
السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية يتفقان على أن التوصل لحل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية سيظل السبيل الأمثل لضمان الاستقرار (سكاي نيوز)
lebanon 24
18/07/2024 11:27:57 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين: أدين بشدة محاولات الإطاحة بحكومة بوليفيا المنتخبة ديمقراطياً ونعرب عن تأييدنا القوي للنظام الدستوري وسيادة القانون في بوليفيا
lebanon 24
18/07/2024 11:27:57 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيسة المفوضية الأوروبية: نسعى لعملية سلام تعيد لأوكرانيا سلامتها ووحدة أراضيها
lebanon 24
18/07/2024 11:27:57 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:47 | 2024-07-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:48 | 2024-07-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:51 | 2024-07-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:52 | 2024-07-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:51 | 2024-07-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
04:25 | 2024-07-18
03:48 | 2024-07-18
03:32 | 2024-07-18
03:12 | 2024-07-18
02:57 | 2024-07-18
02:43 | 2024-07-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24