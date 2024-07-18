"حزب الله": استهدفنا التجهيزات التجسسية المنصوبة على المركز المستحدث لطواقم الجمع الحربي والاستطلاع في مستعمرة المطلة بصاروخ موجه وأصبناها إصابة مباشرة ما أدى الى تدميرها

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