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بايدن: الأسئلة عن عمري وحالتي الصحية مشروعة وأنا أكبر من ترامب بـ3 سنوات فقط لكن حالتي البدنية أفضل منه قليلاً

Lebanon 24
18-07-2024 | 09:19
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