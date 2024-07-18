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الأمين العام لحلف شمال الأطلسي: من المهم جدا أن تواصل الولايات المتحدة دعمها لأوكرانيا

Lebanon 24
18-07-2024 | 10:15
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