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قصف مدفعي إسرائيلي على أطراف بلدات ياطر وزبقين والجبين وبين بلدتيّ البستان ويارين
Lebanon 24
18-07-2024
|
10:38
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