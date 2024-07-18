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مقتل ضابط إسرائيلي متأثرا بجراح أصيب بها بانفجار مسيرة في الجولان (الحدث)

Lebanon 24
18-07-2024 | 11:08
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