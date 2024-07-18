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كيربي: إيران حاضرة في كل اجتماعاتنا مع الإسرائيليين ويشمل ذلك دعمها المستمر لجماعات كحزب الله وحماس والحوثيين (الجزيرة)

Lebanon 24
18-07-2024 | 12:38
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