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الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة شاب برصاص الاحتلال خلال مواجهات في بلدة عصيرة القبلية جنوبي مدينة نابلس (الجزيرة)

Lebanon 24
18-07-2024 | 12:59
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